The X-Files: chi scriverà gli episodi dell’undicesima stagione della serie

L’undicesima stagione di The X-Files è più vicina di quanto non sembri: secondo TVLine il creatore della serie Chris Carter avrebbe infatti ormai scelto tutti gli autori della writer-room che si occuperanno della stesura dei dieci episodi che andranno a comporre l’undicesima stagione della serie che, proprio come il revival dello scorso anno, vedrà tra i suoi protagonisti molti degli ex attori, produttori ed autori che hanno preso parte alla serie originale.

Carter ha infatti richiamato gli ex produttori Glen Morgan, Darin Morgan e James Wong i quali avevano già scritto e diretto almeno uno degli episodi della decima stagione ed in particolare l’episodio di Morgan dal titolo Mulder & Scully Meet the Were-Monster è stato uno dei più apprezzati sia dal pubblico che dalla critica. Ai quattro autori (Carter è ovviamente incluso), si uniranno anche Gabe Rotter, che nella nona stagione aveva avuto il ruolo di assistente nella writers-room, Benjamin Van Allen, assistente nella decima stagione e Brad Follmer, assistente personale di carter nell’ottava e nona stagione dello show.

Non è stato ancora rivelato quanti episodi ciascuno dei sette autori scriverà, sebbene sia facile immaginare che Chris Carter, come lo scorso anno, si occuperà della première e dell’episodio finale, il decimo. L’annuncio dei nomi che andranno a comporre la lista degli scrittori che si occuperà della prossima stagione ha già infranto le speranze di molti dei fan dello show i quali speravano che autori del calibro di Vince Gilligan e Frank Spotnitz si unissero al progetto, ma né il creatore di Breaking Bad e Better Call Saul, né quello di Man in the High Castle ne faranno parte.

La produzione dell’undicesima stagione comincerà questa estate, presumibilmente sempre a Vancouver, e debutterà in televisione nei primi mesi del 2018.