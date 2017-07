The X-Files Cold Cases: Mulder e Scully in una nuova serie radiofonica

Mulder e Scully tornano ad investigare strani casi del passato e non solo in televisione e nella nuovissima stagione di The X-Files annunciata dalla Fox per il 2018.

Come riportato da EW, David Duchovny e Gillian Anderson, sono tornati a vestire i panni dei famigerati agenti dell’FBI per The X-Files: Cold Cases. Gli attori hanno registrato un dramma radiofonico legato ai loro iconici personaggi in cui i protagonisti della serie si trovano ad investigare su vecchi x-files riportati alla luce. Tratto dalla serie a fumetti creata da Joe Harris e Chris Carter, The X-Files: Cold Cases, non vede solo il ritorno dei due attori, ma anche di altri protagonisti della serie come Mitch Pileggi nel ruolo dell’assistente del Direttore dell’FBI Walter Skinner, William B. Davis i quello dell’Uomo che Fuma e Tom Braidwood, Dean Haglund e Bruce Harwood in quello dei Pistoleri Solitari.

La serie radiofonica, distribuita anche da Amazon, avrà anche un panel tutto suo al San Diego Comic-Con, a cui prenderanno parte Dirk Maggs, il produttore di Cold Cases e David Duchovny.

X-Files: Cold Cases potrà essere preordinata su Amazon USA, mentre il panel del SDCC “FOX’s The X-Files” si terrà nella Room 6A alle 18:45 ora locale.