This is Us: Hari Dhillon scritturato in un ruolo ricorrente

Hari Dhillon (Law & Order: SVU, Holby City) entra nel cast di This Is Us, il dramma familiare campione di ascolti della NBC, in un ruolo ricorrente. L’attore sarà Sanjay, un rivale sul lavoro di Randall, interpretato da Sterling K. Brown, per cui le cose cominceranno a farsi complicate non solo a casa. La vita di Randall è stata infatti sconvolta dal recente riavvicinamento con il padre, affetto da un cancro terminale e dalla scoperta che la madre adottiva ha sempre saputo dell’esistenza dell’uomo, ma ha fatto di tutto per tenerli separati. Tra i fratelli Pearson, Randall – fino ad ora – è sempre stato quello di maggior successo dal punto di vista professionale e, considerati i colpi di scena ai quali la serie ha abituato i fan, non sorprende che gli autori abbiano deciso di esplorare anche questo aspetto della vita del personaggio che troverà in Sanjay un degno rivale.

Hari Dhillon ha interpretato il ruolo dell’avvocato Sunil Varma in SVU oltre a quello del primo ministro pakistano nella serie della CBS Madam Secretary e nei sette anni precenti è stato il chirurgo Michael Spence nel dramma inglese Holby City.

This Is Us che ha come protagonisti Mandy Moore, Milo Ventimiglia e Sterling K. Brown, segue le storie di due fratelli gemelli ed un terzo fratello adottivo che condivide la medesima data di nascita e si è appena aggiudicato ben tre nomination ai Golden Globe: come miglior serie drammatica e per la migliore attrice non protagonista a Chrissy Metz e Mandy Moore.

Dopo la pausa natalizia, la prima stagione di This is Us tornerà negli Stati Uniti, martedì 10 gennaio sulla NBC.