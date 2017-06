Intervistato da EW, Milo Ventimiglia si è detto sicuro che il pubblico di This is Us sarà soddisfatto dal racconto della storia di come il suo personaggio, Jack, morirà.

Da quando a marzo di quest’anno è andato in onda il finale della prima stagione dello show, i fan della serie hanno invaso la rete con teorie sulle ragioni per cui Jack Pearson sarebbe passato a miglior vita:

“La domanda che mi fanno più spesso è ‘dimmi come muore’ il che all’inizio quasi mi offendeva“, ha ammesso l’attore ai microfoni di Entertainment Weekly.

Proprio il giorno dopo la messa in onda del finale, Ventimiglia ha raccontato che un fan gli ha chiesto della morte del suo personaggio, una domanda che lo ha scosso molto, soprattutto considerando il rapporto di Jack con la moglie ed i tre figli:

“Ricordo la prima volta che me lo hanno chiesto, era proprio il giorno dopo il finale, dovevo andare ad una riunione e camminavo per il lotto degli studio ed un ragazzo mi ha chiesto ‘ehi amico, fantastico show… però sono un po’ dispiaciuto perché l’altra sera non abbiamo visto come sei morto’,” ha riferito con una risata l’attore che ricorda anche di essersi fermato, essersi avvicinato al ragazzo, avergli messo una mano sulla spalla e avergli detto:

“Piacere, Milo”

E lui, “Piacere, io sono Jim“.

“Jim, voglio che tu rifletto su ciò che hai appena detto, sei dispiaciuto di non aver visto un uomo morire. Io sono quell’uomo. Riflettici“.

Anche se l’attore comprende perché i fan vogliano sapere quale mistero si celi dietro la morte del suo personaggio, ha garantito che la risposta varrà il prezzo dell’attesa:

“Capisco che gli spettatori siano impazienti, soprattutto nel mondo in cui viviamo oggi, in cui attraverso social media ed internet tutti vogliono avere le risposte e le vogliono subito, ma ho questa sensazione che questo show stia riportando le cose a come erano un tempo, quando le persone aspettavano l’appuntamento con uno show ogni settimana e prestavano attenzione a ciò che guardavano e poi cosa succedeva? Che dovevano aspettare un’altra settimana, solo 7 giorni. Quindi anche se le persone lo vogliono, vogliono sapere come Jack morirà, dovranno essere pazienti, perché quando avranno la risposta, saranno soddisfatti.”

La seconda stagione di This Is Us tornerà negli Stati Uniti martedì 26 settembre sulla NBC.