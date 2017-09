This is Us è stata la rivelazione della scorsa stagione televisiva, con un seguito sempre maggiore, ascolti stellari e la capacità di emozionare persino i più cinici spettatori, diventando molto presto lo show più coinvolgente della TV, è quindi comprensibile che l’approccio – da parte di molti fan – alla seconda stagione, che ha debuttato ieri sera negli Stati Uniti sulla NBC, potesse essere quanto meno prudente. La possibilità di essere delusi e la pressione a cui gli autori debbono essere stati sottoposti dopo cotanto successo non erano elementi da sottovalutare, eppure la serie ha colpito ancora.

A Father’s Advice, questo è il titolo della première della seconda stagione, non mostra nessun segno di erosione e la serie riesce a regalare le stesse forti emozioni che ha dato ai fan lo scorso anno, come ormai ci aveva abituato a fare. L’episodio contiene infatti il perfetto mix di dramma, risate e coinvolgimento emotivo che fa di questo show una perla rara nel panorama dell’offerta televisiva americana. Il passato ed il presente della famiglia Pearson continua infatti ad intrecciarsi in un perfetto ed armonico racconto, che ci porta questa volta ai festeggiamenti per i 37 anni di vita di Kate, Kevin e Randall e alla scoperta di un importante elemento sulla morte di Jack, interpretato da Milo Ventimiglia.

La puntata riprende sostanzialmente da dove la scorsa stagione ci aveva lasciati, con Jack e Rebecca che decidono di prendersi una pausa di riflessione e annunciano la cosa ai loro figli dopo la terribile lite avuta a causa della decisione di lei di perseguire una carriera da cantante e la scoperta da parte del marito che le intenzioni del suo ex amante e componente della band in cui Rebecca cantava, aveva delle mire su sua moglie. Sebbene l’episodio non sia necessariamente uno dei migliori dello show, serve perfettamente lo scopo di immergere lo spettatore nell’atmosfera quasi rarefatta a cui eravamo abituati, una sorta di bolla protettiva in cui si finisce quando si guarda questa serie e che permette al pubblico di lasciare libere le emozioni, alimentate, in questa occasione, dalla voce serena e confortante di Ron Cephas Jones, che interpreta William Hill, il padre naturale di Randall, morto nella scorsa stagione, che legge delle poesie scritte per il figlio in un toccante voiceover.

Il tema principale della serie sembra restare quello che è sempre stato fin dal suo esordio, le relazioni umane: tra Rebecca (Mandy Moore) e Jack, Kevin (Justin Hartley) e Kate (Chrissy Metz), Kate e Toby (Chris Sullivan) e Randall (Sterling K. Brown) e sua moglie Beth (Susan Kelechi Watson). La morte di William, è comprensibile, ha toccato profondamente Randall che in questo episodio fa una scoperta e prende una decisione importanti. Parlando con sua madre, il figlio adottivo della famiglia Pearson, scopre infatti che suo padre Jack ha dovuto fare una certa pressione su sua moglie per adottarlo e che la tra lui e sua madre adottiva non fu amore a prima vista come gli era sempre stato detto e in un momento in cui anche lui ha preso la decisione di diventare un genitore adottivo per “ricreare la sua storia“, questa informazione diventa di un’importanza fondamentale, soprattutto quando ad avere dubbi su questa decisione sembra invece essere sua moglie Beth. Il dialogo con Rebecca aiuterà infatti Randall a capire di non volere un matrimonio come quello dei suoi genitori, ma di voler prendere decisioni così importanti in accordo con la sua compagna, senza farle pressioni. Sarà a questo punto che Beth lo stupirà, rivelandogli di non essere contraria all’adozione in sé, ma di voler scegliere qualcuno che davvero abbia bisogno del loro aiuto, non un neonato da plasmare a loro immagine e somiglianza, ma un ragazzo più grande, qualcuno che nessun altro vuole e che loro possano davvero aiutare.

Nel passato, nel frattempo, la separazione di Rebecca e Jack dura meno del previsto quando lei va a bussare a casa di Miguel (Jon Huertas), che ospita temporaneamente suo marito, e gli chiede di tornare a casa con lei. Sarà a questo punto che un costernato ed umiliato Jack le rivelerà di avere un serio problema con l’alcool e di non voler tornare da lei e dai ragazzi fino a che non lo avrà risolto. Ma questa incredibile coppia, come ormai sappiamo, non è disposta a rinunciare l’una all’altro senza combattere e dopo che Jack le avrà chiuso la porta in faccia, Rebecca gliela farà riaprire, convincendolo a tornare con lei ed invitandolo a risolvere assieme il suo problema, rifiutando di abbandonarlo. Nella buona e nella cattiva sorte, giusto?

La cosa interessante è come, con un solo gesto, gli autori abbiano – in un certo senso – mischiato le carte in tavola delle dinamiche relazionali di una serie in cui, solitamente, sono i personaggi maschili ad essere stati rappresentati come i più empatici. La decisione di Rebecca, al contrario, cambia tutto, la sua scelta di non arrendersi e di combattere a fianco del marito, anche dopo una rivelazione così difficile da accettare, presta il fianco a nuove eccitanti possibilità che non vediamo l’ora di veder realizzate in questa nuova stagione di This is Us.