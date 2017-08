Titans: la nuova serie di Berlanti prende sempre più forma

Greg Berlanti continua a dimostrarsi il re indiscusso della trasposizione degli eroi a fumetti in televisione.

Dopo una battuta d’arresto subita presso TNT dalla sua ultima creazione, la serie Titan ha infatti ricevuto luce verde e sarà trasmessa da un servizio di streaming appositamente creato dalla DC Comics, gestita dalla Warner Bros. Digital Networks Group, la nuova piattaforma promette di portare al pubblico “un’esperienza incredibile appositamente pensata per i fan della DC“.

Titans racconterà la storia di Dick Grayson nella sua trasformazione nel leader del gruppo di giovani supereroi in erba di cui faranno parte Raven, Starfire ed altri personaggi cari all’universo DC. L’annuncio del primo casting è arrivato ad inizio agosto quando la giovane attrice australiana, Teagan Croft, è stata scritturata per il ruolo di Raven e descritta come la figlia di un demone, la cui empatia la obbliga a tenere sotto controllo le proprie emozioni che rischiano di far uscire il suo lato demoniaco.

la seconda attrice scritturata per la serie è Anna Diop (24: Legacy), che interpreterà il ruolo della principessa Starfire. Il personaggio, il cui vero nome è Koriand’r, arriva da un pianeta di guerrieri sulla Terra per chiedere asilo e qui entrerà in contatto con quelli che diventeranno i suoi nuovi amici, il personaggio è descritto come una decisionista in grado di volare e sparare globi di energia.

Oltre a Berlanti (Arrow, DC’s Legends Of Tomorrow, The Flash, Supergirl), la serie è firmata da Goldsman (Star Trek: Discovery), dal presidente e capo del reparto creativo della DC Entertainment, Johns e debutterà nel 2018 sulla nuova piattaforma digitale della DC.