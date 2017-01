Troppe serie non cancellate: cosa cambia per la stagione dei pilot 2017-18

Il lavoro dei network non si ferma mai e con la stagione televisiva nel vivo, la maggior parte degli show sono appena rientrati dalla pausa natalizia, ABC, CBS, FOX, NBC e The CW stanno già scegliendo i pilot per le eventuali serie che verranno trasmesse a settembre del 2017, aprendo ufficialmente la nuova stagione. A differenza degli altri anni, però, c’è una significativa e curiosa differenza, perché molti network sembrano restii a cancellare i propri show, anche quelli che si sono rivelati un palese fallimento nei dati di ascolto, creando così uno strano precedente che impedisce la programmazione di alcune serie già girate e pronte per il pubblico.

E’ il caso per esempio della ABC e della commedia Downward Dog di Allison Tolman o di Still Star-Crossed di Shondaland, che tra l’altro dovrebbe uscire con un nuovo titolo non ancora deciso, e della NBC che deve ancora programmare la terza stagione di The Carmichael Show, il nuovo dramma Midnight, Texas e la commedia Marlonas, oltre a The Night Shift che dovrebbe essere trasmesso in estate.

La presidente della Universal Television, Pearlena Igbokwe, in una recente intervista con The Hollywood Reporter ha dichiarato:

“Penso che tutti cerchino di controllarsi maggiormente in termini dell’approccio che hanno verso il numero di pilot da ordinare, trovo anche un fatto positivo che il fatto che si stia attendendo di più per cancellare uno show, lanciarne uno nuovo è costoso e non semplice, se quindi uno show non ha un successo immediato, ma ha del potenziale vale la pensa che il network non lo lasci andare subito e cerchi di proteggere il proprio investimento“.

Stando così le cose è probabile che la prossima stagione televisiva avrà un minor numero di pilot rispetto a quella corrente, che ha raggiunto il numero degli 88 episodi pilota tra tutti e cinque i network, dopo gli 85 del 2015 e 95 del 2014.

Come sottolineato dalla Igbokwe, produrre pilot è un affare costoso per i network, la maggior parte delle produzioni supera infatti il milione di dollari, costi nei quali sono compresi casting, produzione, lancio e pubblicità, una cifra che, in un mercato di concorrenza così attivo, rischia di aumentare esponenzialmente. Altri network hanno diminuito il numero degli ordini – come per esempio la ABC – perché gli show che hanno in onda al momento (Speechless, American Housewife, Fresh Off the Boat, Modern Family, The Goldbergs e Black-ish) stanno ottenendo ottimi risultati, motivo per cui non vale la pena investire in episodi pilota per show per cui non si avrebbe a disposizione uno slot in cui trasmetterli, stessa ragione per cui il debutto di alcuni show è stato ritardato rispetto al previsto Time After Time debutterà infatti il 5 marzo assieme a Making History, la seconda stagione si The Catch il 9 marzo, Imaginary Mary il 29 marzo e Great News il 25 aprile, espandendo di fatto la normale stagione televisiva che normalmente si concludeva a maggio. Stessa scelta ha fatto per esempio la Fox, che manderà in pausa per parecchi mesi la seconda stagione di Lucifer, che riprenderà a maggio e la terza di Gotham, che riprenderà alla fine di aprile.

Glenn Geller, presidente della CBS, ha dichiarato:

“Abbiamo una programmazione talmente stabile che abbiamo fatto un ordine completo per sole 5 o 6 serie, quindi stiamo avendo una buona stagione. Abbiamo qualche spazio da riempire con qualche show che debutterà a meta stagione e poi vedremo cosa fare.“

E’ possibile quindi che l’industria si sia resa conto che le 455 serie uscite quest’anno tra canali via cavo, broadcast e servizi streaming siano un’esagerazione anche per il pubblico più appassionato e che sarebbe forse il caso di migliorare la qualità delle serie e diminuirne il numero senza invece far partire centinaia di progetti che non verranno mai conclusi con conseguente perdita di investimenti? Noi ci auguriamo di sì!