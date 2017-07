True Detective 3: Mahershala Ali nel cast dell’antologia del crimine

Gli appassionati di True Detective saranno felici di sapere che ci sono aggiornamenti circa una futura, possibile terza stagione della serie della HBO.

Secondo quanto riportato da The Tracking Board, Mahershala Ali, vincitore del premio Oscar come migliore attore non protagonista per la pellicola Moonlight, sarebbe sul punto di firmare un contratto con la HBO per recitare nella terza stagione dell’antologia del crimine True Detective anche se al momento né questa notizia, né un ordine ufficiale da parte del network per una nuova stagione della serie, sarebbero ufficialmente confermate.

A marzo di quest’anno, dopo una seconda stagione della serie che non era riuscita a duplicare l’incredibile successo della prima, erano uscite alcune voci che volevano il creatore dello show Nic Pizzolatto al lavoro su un nuovo copione con l’aiuto di David Milch, il creatore di Deadwood. La notizia del coinvolgimento di Ali farebbe ben sperare circa una nuova stagione, soprattutto considerando la tradizione del network di coinvolgere nei progetti di Pizzolato nomi di un certo calibro, come Matthew McConaughey e Woody Harrelson nella prima stagione e Colin Farrell, Rachel McAdams e Taylor Kitsch nella seconda.

Ali non è tra l’altro estraneo al processo televisivo per aver recentemente recitato in Luke Cage e House of Cards.