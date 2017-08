True Detective: la terza stagione sarebbe ormai alle porte

True Detective è sostanzialmente quasi confermata, almeno così sembra a giudicare dalle ultime notizie rilasciate da TV Line.

Durante la sessione estiva dei Television Critics Association, la HBO ha confermato che la terza stagione del dramma, vincitrice di un premio Emmy, è cosa fatta e sarebbe già in lavorazione con l’attore premio Oscar per Moonlight, Mahershala Ali, che ha ufficialmente firmato come protagonista della terza installazione del crimine, un cating di cui si era già rumoreggiato lo scorso mese e di cui vi avevamo puntualmente riportato la notizia.

ARGOMENTI CORRELATI – TRUE DETECTIVE 3: MAHERSHALA ALI NEL CAST DELL’ANTOLOGIA DEL CRIMINE

“Ho letto cinque copioni della terza stagione“, ha dichiarato ai giornalisti Casey Bloys, presidente della programmazione della HBO, “e penso che siano incredibili. Sono davvero colpito ed entusiasta di ciò che ho visto“. Il creatore della serie Nic Pizzolatto è l’autore dei nuovi copioni assieme al creatore di Deadwood, David Milch, e anche se esistono già cinque copioni, dovrà trascorrere un po’ di tempo prima che un cast ufficiale cominci le riprese, soprattutto perché non sono passati nemmeno due anni dalla messa in onda della seconda stagione, un periodo considerato non poi così lungo per una serie della complessità espressiva di True Detective.

Per quanto concerne Mahershala Ali, dopo la vittoria del prestigioso Oscar per il ruolo di Juan, l’attore ha recitato sia in Luke Cage che in House of Cards.

[Foto: wired.it]