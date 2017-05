Twin Peaks: Showtime rilascia data e promo del revival

Showtime annuncia finalmente la data ufficiale della première del revival di Twin Peaks che sbarcherà sugli schermi americani domenica 21 maggio con i primi due episodi e si concluderà con il diciottesimo domenica 3 settembre, con un finale sempre di due ore.

La serie, che debutterà inizialmente alle 9 di sera, verrà trasmessa alle 20 a partire dal 6 agosto. Il revival è stato interamente diretto da David Lynch e ricomincia, a più di 25 anni dalla fine dell’originale show, in cui si indagava sulla scioccante morte di Laura Palmer. Molti degli attori che recitarono nella serie torneranno anche in questa occasione: Kyle MacLachlan, Sherilyn Fenn, Madchen Amick, Sheryl Lee e David Duchovny oltre a molti volti nuovi tra i quali Laura Dern, Michael Cera, Richard Chamberlain, Nine Inch Nails, Trent Reznor e Jessica Szohr.

Dopo la première del 21 maggio, gli iscritti alla piattaforma online del network potranno vedere anche gli episodi 3 e 4 On Demand.