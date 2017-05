Upfront 2017: il nuovo palinsesto per la stagione 2017-18 della CBS

La CBS è il penultimo network ad annunciare il palinsesto per la stagione televisiva 2017-18, programmazione tra l’altro piuttosto ricca. Lo spinoff di The Big Bang Theory, intitolato Young Sheldon, andrà in onda come era prevedibile il giovedì dopo Big Bang Theory, ma la commedia a camera singola debutterà lunedì 25 settembre, per poi dirigersi con l’episodio successivo al giovedì.

SEAL Team, la nuova serie con protagonista David Boreanaz – reduce da 12 anni in Bones – verrà invece trasmessa il mercoledì prima di Criminal Minds, mentre la nuova serie con protagonista Shemar Moore, S.W.A.T., andrà in onda il giovedì.

A partire dal 2018 verranno invece trasmessi Elementary, Man With a Plan, Code Black, The Amazing Race e le nuove serie Instinct e By the Book. Qui di seguito la programmazione completa del network:

LUNEDÌ

The Big Bang Theory

9JKL (nuova serie)

Kevin Can Wait

Me Myself & I (nuova serie)

Scorpion

LUNEDÌ (A partire dal 26 ottobre)

Kevin Can Wait

9JKL (nuova serie – cliccare sul link per vedere il promo)

ME MYSELF & I (nuova serie – cliccare sul link per vedere il promo)

Superior Donuts

Scorpion

MARTEDÌ

NCIS

Bull

NCIS: New Orleans

MERCOLEDÌ

Survivor

Seal Team (nuova serie – cliccare sul link per vedere il promo)

Criminal Minds

GIOVEDÌ (dopo la conclusione del footbal)

The Big Bang Theory

Young Sheldon (nuova serie)

Mom

Life in Pieces

S.W.A.T. (nuova serie – cliccare sul link per vedere il promo)

VENERDÌ

Macgyver

Hawaii Five-0

Blue Bloods

SABATO

Crimetime Saturday

Crimetime Saturday

48 Hours

DOMENICA

60 Minutes

Winsdom of the Crowd (nuova serie – cliccare sul link per vedere il promo)

9 pm NCIS: Los Angeles

10 pm Madam Secretary

Il prossimo anno non ritorneraano: 2 Broke Girls, American Gothic, BrainDead, Criminal Minds: Beyond Borders, Doubt, The Great Indoors, The Odd Couple, Pure Genius e Training Day