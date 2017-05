Upfront 2017: il nuovo palinsesto per la stagione 2017-18 della FOX

Dopo la NBC è il turno della FOX di rivelare al pubblico il palinsesto della nuova stagione televisiva con qualche novità anche in merito alla messa in onda del giorno di alcuni dei suoi show, proprio a partire da uno dei più grandi successi del network, Empire, che passerà al mercoledì seguito da Star.

Il lunedì sarà giornata di personaggi DC Comics/Marvel con il nuovo The Gifted che sarà seguito dalla terza stagione di Lucifer; nuova programmazione anche per Lethal Weapon, spostato al martedì, e che introdurrà The Mick e Brooklyn Nine-Nine. Gotham verrà trasmesso il giovedì seguito dalla nuova serie The Orville, mentre la settima e ultima stagione di New Girl, verrà inserita più avanti nel palinsesto, presumibilmente dopo lo hiatus natalizio assieme alla nuova stagione di The X-Files ed ai nuovi show The Resident, 9-1-1 e LA to Vegas.

Qui di seguito il palinsesto del network per la prossima stagione TV:

LUNEDÌ

Lucifer

The Gifted (nuova serie)

MARTEDÌ

Lethal Weapon

The Mick

Brooklyn Nine-Nine

MERCOLEDÌ

Empire

Star

GIOVEDÌ

Gotham

The Orville (nuova serie)

VENERDÌ

8 pm Hell’s Kitchen

9 pm The Exorcist

SABATO

Fox Sports Saturday

DOMENICA

Bob’s Burgers

The Simpsons

Ghosted (nuova serie)

Family Guy

The Last Man on Earth

Il network ha cancellato le serie: APB, Bones, Making History, Pitch, Rosewood, Scream Queens, Sleepy Hollow e Son of Zorn, mentre qui di seguito potete vedere i trailer di LA to Vegas, commedia con protagonista Dylan McDermott nei panni di un pilota di linea che copra appunto la linea tra le due città ed incontra nuovi passeggeri ad ogni viaggio e che andrà in onda a partire dal 2018.

A chiudere la carrellata di trailer The Resident, altro show che andrà in onda a partire dal 2018, dramma ambientato in un ospedale, con protagonisti Matt Czuchry ed Emily VanCamp.