Upfront 2017: il nuovo palinsesto per la stagione 2017-18 della NBC

Tempo di Upfront a New York City ed i network svelano il palinsesto per la prossima stagione TV, a cominciare dalla NBC che sposta uno dei maggiori successi della sua programmazione, This is Us, dal martedì al giovedì. Nella nuova posizione lo show campione di ascolti della scorsa stagione, verrà trasmesso subito dopo la serie revival di Will & Grace e la commedia prodotta da Tina Fey e giunta alla sua seconda stagione Great News.

“La nostra speranza è di tornare a rendere forte il giovedì sera,” ha dichiarato Robert Greenblatt, presidente della NBC. “Vogliamo giocare tutte le nostre carte con la programmazione del giovedì“. Come anticipato il numero degli episodi del revival di Will & Grace è stato aumentato da 10 a 12 mentre, per quanto concerne Great News Greenblatt ha assicurato che la Fey farà molte apparizioni in questa stagione dello show.

The Blacklist, rinnovato per la quinta stagione, passerà dal giovedì al mercoledì e Superstore e The Good Place verranno invece trasmessi il martedì. Anche Blindspot, i cui ascolti sono calati molto rispetto allo scorso anno, ma che ha ottenuto comunque il rinnovo per la terza stagione, è stato spostato e andrà in onda il venerdì, che è sempre stato considerato il giorno “anticamera alla cancellazione“. Blindspot sarà seguito da Taken, dramma che ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, anche questo al netto di ascolti piuttosto traballanti. The Brave, il nuovo dramma a tema militare, sarà invece trasmesso il lunedì.

Greenblatt ha inoltre precisato che prossimamente verranno annunciate le decisioni prese per il futuro di Chicago Justice e Trial & Error e ha precisato che per The Sackett Sisters, nuova commedia di Casey Wilson-Busy Phillips, non sono ancora state prese decisioni definitive.

Qui di seguito il palinsesto del network per la prossima stagione TV:

LUNEDÌ

The Voice

The Brave (nuova serie)

MARTEDÌ

The Voice

Superstore

The Good Place

Chicago Fire

MERCOLEDÌ

The Blacklist (new time slot)

Law & Order: SVU

Chicago P.D.

GIOVEDÌ

Will & Grace

Great News

This Is Us

Law & Order True Cime: The Menendez Murders (nuova serie)

VENERDÌ

Blindspot

Taken

Dateline

SABATO

Dateline Mysteries

Saturday Night Live



DOMENICA

Football Night in America

NBC Sunday Night Football

Lo show ha cancellato le serie Aquarius, The Blacklist: Redemption, Grimm e Powerless.