Upfront 2017: il nuovo palinsesto per la stagione 2017-18 di The CW

Con The CW si concludono gli Uprofnt dei 5 principali network della televisione americana e anche per quanto concerne quest’ultimo, ci sono parecchi cambiamenti all’orizzonte.

Arrow si sposta dal mercoledì al giovedì e dovrà affrontare una competizione davvero accanita, trovandosi contro giganti del calibro di Criminal Minds, Scandal e soprattutto This Is Us, e sarà preceduto da Supernatural, Riverdale passerà al mercoledì e andrà in onda prima diel nuovo arrivato Dynasty, mentre Jane the Virgin approda al venerdì assieme a Crazy Ex-Girlfriend. A partire dal 2018 torneranno anche iZombie, The 100 and The Originals e le nuove serie Black Lightning e Life Sentence.

Qui di seguito la programmazione completa del network:

LUNEDÌ

Supergirl

Valor (nuova serie)

MARTEDÌ

The Flash

Legends of Tomorrow

MERCOLEDÌ

Riverdale

Dynasty (nuova serie)

GIOVEDÌ

Supernatural

Arrow

VENERDÌ

Crazy Ex-Girlfriend

Jane the Virgin

A non tornare il prossimo anno saranno The Vampire Diaries, Reign, No Tomorrow e Frequency.