USA Network rinnova Colony per una terza stagione

Le avventure della famiglia Bowman non si fermeranno con la seconda stagione, USA Network ha infatti annunciato il rinnovo di Colony, la serie di fantascienza prododtta da Carlton Cuse e Ryan Condal, per un terza stagione.

La seconda stagione dello show è partita negli Stati Uniti a gennaio di quest’anno con un totale di 926.000 spettatori ed un rating di 0.3, mantenendo poi sempre costanti gli ascolti della stagione, il cui finale dal titolo Ronin è andato in onda giovedì 6 aprile.

“Quando Carlton e Ryan ci hanno presentato Colony per la prima volta, lo hanno descritto come una storia in cui i Nazisti occupano la Francia con gli alieni. In un mondo le cui incertezze aumentano esponenzialmente quando si tratta di affrontare il problema dei regimi autoritari, la terza stagione stabilirà un legame ancora più profondo con i nostri spettatori,” ha spiegato il presidente e responsabile dei contenuti della NBCUniversal Cable Entertainment in una recente dichiarazione. “Colony è uno show di qualità che sappiamo che resisterà alla prova del tempo.”

La seconda stagione Colony, con protagonisti Josh Holloway nel ruolo di Will Bowman e Sarah Wayne Callies nel ruolo della moglie Katie Bowman è stata trasmessa negli Stati Uniti ogni giovedì su USA Network.