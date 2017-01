Will & Grace: il revival della serie è sempre più vicino

Il 2017 non avrebbe potuto iniziare meglio, secondo quanto riportato da TV Line e nonostante la NBC non abbia ancora ufficializzato la cosa con un annuncio pubblico, Will & Grace dovrebbe presto ritornare sugli schermi americani (e sui nostri) con una stagione revival. A darne notizia – ufficiosamente – o sarebbe forse meglio dire ad essersi fatto scappare la notizia è stato l’attore Leslie Jordan in un’intervista radiofonica con la KPBS. L’attore interprete di Beverly Leslie, l’acerrimo nemico-amico di Karen Walker, che per il ruolo ha vinto anche un Emmy, ha dichiarato che la NBC ha già ordinato 10 episodi per una nuova stagione della fortunata sit-com che dovrebbero cominciare a girare la prossima estate.

“E’ tornato,” ha dichiarato Jordan. “Ecco cosa è successo: la NBC ha già ordinato 10 episodi che andranno in onda la prossima stagione e le cui riprese cominceranno a luglio.”

Il 26 settembre scorso il cast dello show si era riunito per un mini-episodio di 10 minuti fatto per promuovere l’importanze del voto per le elezioni presidenziali, nella quali ha poi vinto Donal Trump, sconvolgendo l’élite hollywoodiana notoriamente liberale. Dopo il successo dell’evento, distribuito su You Tube, avevano cominciato a circolare voci di un possibile revival alle quali tutto il cast aveva reagito con un certo entusiasmo.

A frenare l’entusiasmo post dichiarazione di Leslie Jordan, arriva però, pochi giorni dopo, un tweet di Debra Messing che cinguetta: “Purtroppo Leslie di sbaglia. Nulla di ufficiale se non qualche chiacchiera.”

Sadly Leslie was wrong. Nothing beyond talks. https://t.co/NDmKoH2Iql — Debra Messing (@DebraMessing) 2 gennaio 2017

“La risposta dei fan è stata travolgente e molto, molto commovente,” aveva commentato l’attrice in un’intervista con People dopo la distribuzione dell’episodio speciale, mentre McCormack si era detto ottimista circa la possibilità che lo show avesse un seguito dichiarando che “penso che saremmo tutti interessati all’idea di ricevere una proposta in proposito.”