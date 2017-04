Will & Grace: la NBC aumenta il numero degli episodi del revival

La NBC deve essere particolarmente contenta del materiale a sua disposizione per il revival di Will & Grace, perché – come annunciato da diverse testate americane – ha deciso di aumentare il numero degli episodi che passeranno da 10 a 12.

Dopo la riunione in occasione delle elezioni americane in cui i quattro protagonisti della serie avevano registrato una breve puntata della durata di soli dieci minuti distribuita poi su You Tube e considerato il calore e l’interesse con cui l’iniziativa è stata accolta, sia da parte dei fan che delle persone coinvolte sul set, il network ha preso l’occasione al volo, annunciando poi a gennaio di quest’anno che la sit-com sarebbe tornata per un revival di 10 episodi. La serie, che si è aggiudicata ben 16 premi Emmy nel corso della sua messa in onda, riunirà Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally con i creatori dello show Max Mutchnick and David Kohan che avranno il ruolo di co-showrunner e produttori esecutivi, mentre James Burrows, che diresse per intero l’ottava ed ultima stagione, fungerà da produttore esecutivo e si occuperà anche della regia del revival i cui episodi saranno distribuiti dalla Universal Television.

Will & Grace è andato in onda sulla NBC dal 1998 al 2006 ed è stato uno dei primi show ad avere come protagonista un personaggio gay: nello show McCormack e la Messing sono due amici che condividono un appartamento a New York, con Hayes e la Mullally che interpretano i loro eccentrici amici Jack e Karen.

Excited to share our @TogetherNBCU campaign ahead of our 2017 Upfront that will air starting 2morrow across our portfolio #UnequaledNBCU pic.twitter.com/6Hg2MA96XC — Linda Yaccarino (@lindayacc) 5 aprile 2017

Mentre gli Upfront 2017 si avvicinano a passi da gigante e la programmazione televisiva per il prossimo anno verrà presto delineata, la NBC ha anche condiviso un promo che pubblicizza le sue serie, compresa Will & Grace che andrà appunto in onda il prossimo anno.