Will & Grace: l’esilarante trailer rilasciato dalla NBC

Non c’è alcun dubbio che una delle serie più attese per il prossimo anno sia il revival di Will & Grace e la NBC è stata più che lieta di presentare il primo trailer del revival dello show con Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally che tornano a rivestire i panni dei personaggi che hanno lasciato quasi 20 anni fa con estremo agio.

Anche se la data della première resta tutt’ora un mistero che il network non ha svelato, il numero dell’ordine degli episodi è salito da 10 a 12 che saranno trasmessi il prossimo autunno ogni giovedì.

Il divertentissimo promo vede Eric McCormack e Debra Messing ringraziare i responsabili del network per l’opportunità di ritornare sul set della sit-com, con Grace/Debra che sembra avere però più di un dubbio a riguardo e Jack che, assieme a Karen si prende gioco del guardaroba della loro amica per poi darle della matta perché “crede di vivere in una serie televisiva“. Lo spassoso video si conclude infine con un numero degno di un musical di Broadway con i quattro protagonisti che cantano per festeggiare questa opportunità.

Siete impazienti quanto noi di poter festeggiare il ritorno di Will & Grace?