Quanto ci metteranno i Repubblicani a chiedere a gran voce di boicottare il revival della serie della NBC che ha debuttato ieri sera negli Stati Uniti dopo aver mandato in onda il suo ultimo episodio 11 anni fa?

Non ci stupirebbe affatto vedere Will & Grace sulla bocca di tutti, considerato come gli autori, David Kohan e Max Mutchnick, non si siano affatto risparmiati nelle critiche verso l’amministrazione Trump, bombardandola di battute dall’inizio della première di questa nona stagione fino alla fine e non ci stupirebbe nemmeno se lo stesso presidente, particolarmente attivo su Twitter, dedicasse un messaggio all’episodio, accusando Hollywood di continuare ad attaccarlo.

Il revival dell’amatissima sitcom comincia con i due protagonisti, Eric McCormack e Debra Messing, che vivono di nuovo assieme, con Karen (Megan Mullally) ancora ricca e felicissima per la vittoria di Trump e Jack (Jack McFarland) sempre senza arte né parte, esattamente come lo avevamo lasciato. Ancora prima della messa in onda della sigla iniziale – così come gli autori avevano anticipato – il finale di serie di 11 anni fa, con Will e Grace sposati con figli che ormai hanno perso completamente i contatti, viene completamente disconosciuto e giustificato come un sogno/incubo di Karen dovuto forse a qualche martini di troppo. L’unica cosa che viene confermata di quell’empio, è che i due sono davvero stati sposati, ma sono entrambi divorziati, ragione per cui Grace è ospite a casa di Will, “solo per qualche settimana“, per riprendere fiato dopo il recente divorzio.

Per il resto lo show è esattamente come lo ricordavamo, con battute a raffica, uscite politically incorrect (questa volta letteralmente) e sfacciato umorismo.

La chimica del quartetto è ancora perfettamente intatta e gli spettatori che conoscono e amano la serie avranno guardato questo episodio con la sensazione di avere un copione sotto gli occhi, tanto a proprio agio devono essersi probabilmente trovati con i protagonisti. C’è poco di inaspettato e tutto è curato e concepito per essere essere esattamente quello che ci aspettavamo: un tuffo nel passato dello show, solo che nell’era Trump, il che – per ovvi motivi – può essere interpretato sia come un bene che come un male, tutto dipende dalle aspettative del pubblico.

In una cascata di freddure anti-Trump, come era inevitabile, alcune funzionano, come il dizionario di russo nascosto nella scatola sulla scrivania del Presidente, altre sono più banali, come le patatine dal caratteristico color arancione che Grace porta nello Studio Ovale che dovrebbe ridecorare, perché fanno pendant con la pelle costantemente abbronzata dell’occupante della Casa Bianca, mentre altre sono forse gratuite, come il cappello rosso da baseball che la protagonista lascia sulla sedia presidenziale con sopra scritto “Make America Gay Again” (rendiamo di nuovo gay l’America) in una scimmiottatura dello slogan di Trump “Make America Grate Again” (rendiamo di nuovo grande l’America). La sensazione generale che questa première ci lascia, per quanto la serie continui ad essere divertente, è che il troppo stroppia e che fare di questo revival solo un manifesto anti Trump, potrebbe forse non essere la scelta migliore.

Ritrovare i protagonisti dello show così co-dipendenti come sono sempre stati è sicuramente piacevole e frustrante assieme, sebbene in molti non abbiano comprensibilmente amato il finale di serie del 2006, non vuol dire che questi 11 anni non siano davvero trascorsi e resta difficile immaginare che non abbiano veramente avuto alcun impatto su Will, Grace, Karen e Jack, ma l’intento degli autori è chiaramente quello di sfruttare il significato della parola revival nella sua più pura accezione. Will & Grace capitolo 9 fa sostanzialmente ancora ridere, ma – almeno a giudicare dalla première – è molto più politicizzato di prima e per questo forse manca della spontaneità alla quale ci aveva abituati.

La nona stagione di Will & Grace va in onda negli Stati Uniti ogni giovedì sulla NBC, mentre in Italia debutterà questa sera, venerdì 29 settembre, su Joi, canale della piattaforma Mediaset Premium.