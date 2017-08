Will & Grace: tutte le novità sul ritorno dell’iconica serie della NBC

Il finale di Will & Grace, andato in onda nel 2006 in cui i due eterni amici perdevano i contatti dopo essersi creati delle famiglie con Vince (Bobby Cannavale) e Leo (Harry Connick Jr.) ed in cui i loro figli finivano per incontrarsi al college, suggerendo la possibilità di un riavvicinamento tra le due famiglie, creò non pochi malcontenti al tempo e se siete tra coloro che non apprezzarono quel finale di serie, sappiate che i creatori della sitcom, David Kohan e Max Mutchnick, interpellati da Entertainment Weekly, hanno deciso di ignorarlo.

“Onestamente non ci interessava verderli nei panni dei bravi o cattivi genitori” ha spiegato Kohan. “Volevamo che fossero semplicemente Will e Grace“.

Jack e Karen, che nel finale di serie avevano deciso di andare a vivere insieme come i loro amici di sempre, torneranno anche loro alle schermagli che li hanno sempre caratterizzati, divertendo immensamente il pubblico, nel revival non vivranno insieme, ritroveremo infatti Karen nella propria casa, ma senza la mitica Rosario, la domestica dell’eccentrico personaggio, interpretata da Shelley Morrison non tornerà infatti nel revival, avendo deciso di andare definitivamente in pensione. Chi non rivedremo sarà anche la madre di Grace, interpretata da Debbie Reynolds, scomparsa a dicembre del 2016, sebbene gli autori abbiano promesso un omaggio all’iconica attrice, spentasi a Los Angeles pochi giorni dopo il decesso della figlia, Carrie Fisher.

Il fatto di ignorare completamente il finale di serie andato in onda 10 anni fa, ha permesso agli autori di tornare a scrivere lo show nei termini che lo hanno reso famoso, sviluppando cioè la buffa dinamica tra i quattro iconici protagonisti. Quando torneremo, tuttavia, scopriremo che Will e Grace non hanno vissuto insieme per tutti i 10 anni in cui abbiamo perso i contatti con loro, “alcune particolari circostanze, li hanno riuniti“.

Ma le novità sulla sitcom non sono finite qui, nato già sotto un’ottima stella ancora prima di cominciare, il revival è stato già rinnovato per una decima stagione, notizia annunciata durante i recenti TCA estivi. Inoltre la NBC ha ulteriormente aumentato l’ordine degli episodi della nona stagione, che sono passati prima da 10 a 12 ed ora da 12 a 16. La decima stagione ne avrà invece almeno 13.

Il revival di Will & Grace andrà in onda negli Stati Uniti giovedì 28 settembre sulla NBC.

[Immagini: Andrew Eccles/NBC]