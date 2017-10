Simona Izzo da Barbara D’Urso: ‘Nel GF Vip ci sono i criptogay’

Chi sono i criptogay? A spiegarlo è Simona Izzo, regista e concorrente del Grande Fratello Vip 2017, nel corso della trasmissione Domenica Live, di Barbara D’Urso. La regista, mentre affrontava con Marco Predolin una discussione sull’omofobia, ha affermato: “Jeremias Rodriguez è un criptogay, anzi è fluido”. Ovvero, nella Casa, c’è qualcuno che non vuole ammettere la propria omosessualità a differenza di chi, come Cristiano Malgioglio, non ne fa mistero alcuno.

Predolin e Impastato vogliono i nomi dei criptogay. Al momento della rivelazione, oltre a Predolin era presente anche un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gianluca Impastato. Entrambi hanno chiesto alla Izzo: “Vogliamo i nomi facciamo l’elenco di chi è in casa”. La Izzo ha ripreso quanto già affermato sul fratello di Belen ed ha aggiunto: “Esiste una generazione fluida oggi che ama un po’ così, e secondo me Jeremia è fluido, è stata sua sorella che ha detto che c’era un fidanzato”.

Barbara D’Urso ha fatto notare alla regista che le sue affermazioni sono forti e lei ha risposto così: “Mi prendo tutte le responsabilità di ciò che dico. Io amo i gay e in questa società ci deve essere gente che fa più spesso outing. Abbiamo un uomo come Malgioglio lì dentro, che vabbè un uomo si fa per dire, è mia sorella. Invece Raffaello Tonon non è cripto. Punto”.

(Foto: Il Gazzettino)