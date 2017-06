Simona Ventura sull’Isola dei famosi: “Se la facessi, inviterei un politico di sinistra”

Ti ricordi l’Isola dei famosi? Intervistata da Bianca Berlinguer nel programma Cartabianca, Simona Ventura parla anche della sua esperienza al timone dell’Isola dei famosi: “Se la facessi ancora, inviterei un politico di sinistra. Potrebbe fare una grande Isola”. La Ventura è impegnata attualmente con la conduzione del programma Selfie ma ciò non toglie che possa un giorno tornare all’Isola e portarvi un politico tra i concorrenti.

Un politico di sinistra all’Isola? Se la sua conduzione dell’Isola dovesse avvenire dopo le elezioni del 2018, chissà che qualche politico uscito sconfitto dalla prossima tornata elettorale non decida di prendervi parte. Intanto, nel ripensare all’esperienza televisiva dei reality e dell’Isola, ha poi affermato: “Mi dispiaceva che la Rai decidesse di non fare più i reality show. Adesso qualche politico di sinistra lo prenderei. Potrebbe fare una grande Isola dei Famosi, se la facessi ancora…”.

Selfie non è tv trash. Per ora, comunque, andrà avanti con Selfie, di cui afferma: “A me piace fare la tv pop, io non penso che Selfie sia un programma trash. Penso che sia giusto fare anche dei programmi d’evasione come Selfie e come altri. Non ho questo razzismo intellettuale per cui c’è la cosa trash e poi la cosa altissima. Non ci sono solo il nero e il bianco, esistono anche i grigi. Io trovo che questa trasmissione sia pop e molto bella. Noi non speculiamo sulle persone che chiedono aiuto”.

(Fonte: gossip.fanpage.it)

(Foto: Gossip.it)