Simona Ventura torna alla conduzione di Selfie: “A 45 anni ho incontrato l’uomo della mia vita”

Simona Ventura torna al timone del programma “Selfie-Le cose cambiano”. Torna a maggio, in prima serata su Canale 5, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. La prima novità di questa seconda edizione riguarda la presenza di Belen Rodriguez nelle vesti di inviata. Sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, è uscita un’intervista esclusiva alla Ventura e a Belen, dove entrambe toccano diversi argomenti.

Io e Belen “ne abbiamo passate tante”. La loro intervista parla di amore, televisione, vita privata: “In fatto di relazioni ci possiamo fare compagnia perché ne abbiamo passate tante”,afferma Simona Ventura a Belen nel corso dell’intervista. Per poi ribadire che la speranza è l’ultima a morire anche in fatto di sentimenti: “Ma, anche se la vita mi ha tolto qualcosa e la disperazione ha fatto parte di me, ho incontrato a 45 anni l’uomo della mia vita, Gerò, e penso che anche tu sia felice con Andrea”, aggiunge la Ventura.

Belen confessa il loro punto debole in amore: “Noi siamo due camioniste travestite da femmine. Combattiamo, abbiamo una personalità forte, difficile da sopportare per gli uomini che ci stanno accanto, e ci prendiamo la colpa, ma abbiamo anche tanti pregi (…) alla fine il destino ti ripaga sempre. Noi siamo forti, ma siamo anche più fragili di tante altre persone. Vogliamo le coccole ma siamo insicure e facciamo i dittatori per ottenere l’effetto contrario. Solo che non tutti lo capiscono”.

Simona Ventura dice la sua anche su quanto accaduto tra Morgan e Amici: “Conosco bene Morgan, a ‘X Factor’ eravamo io, lui e Mara Maionchi. (…) So la fatica che ha fatto Maria con Morgan, lavoriamo nella stessa squadra, ha messo tutta se stessa e tutta la sua pazienza, ma lui è andato oltre. È il giudice di talent che ha vinto di più al mondo, ma deve capire che i tempi sono cambiati, i ragazzi di oggi non capiscono i pezzi di ieri. E, quando non ti seguono più, vuol dire che è mancato qualcosa”.

