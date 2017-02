Stefano De Martino ultime notizie: bloccato il suo programma

Stefano De Martino, ballerino di Amici, ex marito di Belen Rodriguez, ha ricevuto una brutta notizia riguardante il suo programma. Il giornale Oggi riporta la notizia dello stop al programma Ultima Fermata, che De Martino avrebbe dovuto condurre in prima serata su Canale 5. A dargli la spiacevole notizia è stata Maria De Filippi: “Stefano De Martino, 27, al rientro della sua breve vacanza a Mauritius ha avuto una brutta sorpresa – riporta Oggi. Maria De Filippi gli ha infatti comunicato che Ultima Fermata, il programma che avrebbe dovuto condurre in prima serata su Canale 5, è stato bloccato”.



Problemi di costo all’origine dello stop del programma. Sempre su Oggi si viene poi a sapere il perché di tale stop: “La ragione? Il costo eccessivo. Ad ora, lo show è solo congelato. Vedrà la luce il prossimo autunno? Ah, saperlo…”. Forse era meglio per De Martino godersi qualche altro giorno di sole e rimanere per più tempo in vacanza, visto che l’impegno professionale di condurre un nuovo programma, non sembra vedrà la luce prima del prossimo autunno.

(Foto: Blasting News)