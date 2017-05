Stefano e Belen si lanciano frecciatine in studio

Per un paio di anni, il ballerino ed ex concorrente di “Amici” Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodriguez sono stati una delle coppie più ammirate e amate d’Italia. Dopo la nascita del piccolo Santiago i due hanno deciso di separarsi, rimanendo però in discreti rapporti sia personali che lavorativi.

In più di un’occasione, infatti, i due hanno dovuto dividere il palco scenico, cosa che è successa anche quest’anno con il programma di Mediaset “Selfie”. Nell’ultima puntata dello show, però, qualcosa è andata storto e tra i due è nato una sorta di screzio al quale hanno fatto seguito numerose frecciatine. Alla richiesta di aiuto di una donna, Tina Cipollari (anche lei coach del programma) ha rifiutato dicendo “E’ una bella signora, solo un po’ trascurata. E’ un lavoro che può fare benissimo qualsiasi parrucchiere o estetista”. Stefano De Martino si è invece schierato al fianco della donna, affermando “Credo che vada premiata, anche se non si tratta di un cambiamento così radicale”.

Belen, che nel programma ricopre il ruolo di inviata speciale, ha spalleggiato l’ex marito dicendo “Per prima cosa, secondo me Stefano ha ragione. Però capisco anche che potrebbe arrivare un caso più complicato di questo. Quindi, se per voi va bene, mi propongo di fare io il makeover”.

A queste parole Stefano ha controbattuto facendo presente “È la prima volta che lo dice in generale”.

Naturalmente nello studio non sono mancate le risate da parte del pubblico, evidentemente divertito per il bonario battibecco tra i due.

Insomma, che stiano insieme o meno, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ogni volta che si trovano nello stesso studio, riescono a far parlare della loro relazione.

[fonti articolo: today.it, tgcom24.mediaset.it, ilmessaggero.it]

[foto: liberoquotidiano.it]