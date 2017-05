Stephen Amell: supereroe nella realtà in American Ninja Warrior Celeb Edition

Era difficile immaginare che le cose potessero andare diversamente, considerata la prestanza fisica del protagonista di Arrow, Stephen Amell il quale invitato a fare per beneficenza il difficile percorso di American Ninja Warrior- Celeb Edition ha letteralmente dominato. Qui di seguito una breve anteprima del percorso che potete vedere per intero sulla pagina Facebook del programma.

La speciale edizione, andata in onda giovedì sulla NBC era dedicata al Red Nose Day, la giornata evento dedicata negli Usa alla raccolta fondi per bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e limitatezza di risorse, nel paese e nel resto del mondo.

Amell è riuscito, senza troppe difficoltà a superare tutti e sei gli ostacoli, senza mai esercitare il diritto di essere sostituito, come previsto dal regolamento, dalla sua coach Kacy Catanzaro, un’opportunità che è stata usata da altri concorrenti, ma ovviamente non dall’attore canadese che aveva anche una reputazione da difendere considerato il suo ruolo. Una volta arrivato all’ostacolo finale, un muro da scavalcare, Amell ha chiesto di poter affrontare un altro ostacolo per raccogliere più fondi e così è stato posto di fronte alla rinomata Salmon Ladder, usata spesso dal personaggio da lui interpretato, Oliver Queen, come attrezzo per allenarsi. Ovviamente è riuscito ad affrontare anche quest’ultimo attrezzo senza troppi sforzi, prima di arrendersi di fronte all’ultimo ostacolo. Dopo aver ringraziato la folla in delirio, Amell si è fatto infatti cadere nella piscina sottostante, raccogliendo con la sua impresa per la Red Nose, ben 35.000 dollari e dimostrando di non essere un supereroe solo sullo schermo!

In un’intervista con Access Hollywood poco prima di dare il meglio di sé nell’impegnativo percorso, l’attore ha rivelato quanto eccitato fosse all’idea di affrontarlo e quanto sia legato ad American Ninja Warrior, dal fatto che l’idea della salmon ladder che si vede in Arrow è stata di fatto presa in prestito proprio da loro.