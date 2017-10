Stranger Things, la seconda stagione su Netflix

Debutta il 27 ottobre, e in esclusiva su Netflix, la nuova stagione di Stranger Things. Gli appassionati potranno, infatti, trovare tutti gli episodi con protagonisti i personaggi creati dai Duffer Brothers. Un ritorno molto atteso dai fan che, a pochi giorni da Halloween, potranno conoscere le sorprese e le emozioni che la nuova stagione di questa popolare serie ha in serbo per loro.

Si ritorna nella piccola comunità di Hawkins, dunque, una tipica cittadina dell’Indiana che ha fatto già da scenario alle macabre avventure dei piccoli eroi di Stranger Things. In questa seconda stagione il tema predominante restano gli anni Ottanta e il cinema fantastico di quel periodo.

Ambientata nel 1983, e nel periodo in cui si diffuse Thriller, popolare brano di Michael Jackson (utilizzato, tra l’altro, per lanciare il trailer della seconda stagione), Stranger Things punta tutto sull’effetto nostalgia, con accurate citazioni per gli amanti dell’horror e della fantascienza, ma raccontate in una chiave moderna tipica delle serie televisive attuali.

Insieme a Winona Ryder torna tutto il cast visto nella prima stagione, più qualche new entry: è il caso di Sean Austin, un attore che, in passato, ha debuttato al cinema con I Goonies, film amatissimo dai ragazzini cresciuti negli anni Ottanta. O di Paul Reiser, un comico apprezzato nella sit comedy Innamorati Pazzi, che tanto successo ha avuto in Italia, e che questa volta vestirà i panni del Dottor Owens. Sono nove gli episodi di Stranger Things 2 e gli eventi riprendono proprio dalla sparizione di Undici, ragazzina dotata di grandi poteri telecinetici vista nella prima stagione. In queste puntate capiremo qualcosa in più sugli esperimenti compiuti nel misterioso laboratorio di Hawkins, e i ragazzi si confronteranno ancora con Sottosopra, il mondo da cui provengono mostruose creature, tra cui il Demogorgone, in grado di giungere anche sul nostro pianeta.

Una delle sfide più complesse di questa nuova stagione di Stranger Things è quella di ridare al pubblico le stesse emozioni di un prodotto targato anni Ottanta. La fotografia di questa serie è molto accurata e in linea con quella decade, così come lo script e la definizione dei personaggi: quello dei ragazzini contro il male, tra l’altro, è un tema che sembra strizzare l’occhio a un cult come IT, romanzo che sta rivivendo proprio in questi giorni una nuova trasposizione cinematografica.

Insomma, Stranger Things 2 ha tutte le carte in regola per piacere ai fan grazie alla consueta serie di citazioni tratte da film e libri horror. A partire dal 27 ottobre, solo su Netflix, potrete vedere tutti gli episodi e scoprire cosa succederà ai piccoli eroi di Hawkins.

[Foto: techcrunch.com]