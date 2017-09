Striscia la notizia: ecco chi sono le nuove veline

Striscia la notizia è uno dei telegiornali “satirici” più famosi del palinsesto televisivo italiano: il programma da sempre raccoglie ottimi ascolti ed è un vero e proprio trampolino di lancio per le Veline. La figura della velina è ancora tra le più criticate e amate da parte del pubblico italiano, ma è innegabile che molte delle ragazze salite sul bancone di Striscia abbiano poi avuto una carriera brillante nel mondo televisivo.

Le due nuove giovani che ricopriranno questo ruolo per le prossime stagioni sono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Entrambe sono ballerine professioniste (Shaila in passato ha anche partecipato al talent show “Amici”) e, come è logico che sia, entrambe sono bellissime. Mikaela è anche la prima ragazza nera a diventare velina: la giovane ha dichiarato:

“Mi è stata data una bella possibilità per esprimermi artisticamente, ma anche per rinnovare il canone di bellezza in tv: sono la prima velina di colore per giunta bionda a Striscia, un programma che mi è sempre piaciuto molto”.

Purtroppo però la ragazza ha dovuto fare anche i conti con un paese becero, in cui il razzismo è ancora vivo e vegeto: la stupidità di alcuni commenti apparsi in rete riguardo la scelta operata da Mediaset ha raggiunto livelli davvero sconfortanti. Eppure ne siamo certi: Mikaela non si farà di certo buttare giù dalle parole di qualche maligno.

Insomma, voi cosa ne pensate delle nuove veline di Striscia? Credete che anche loro, esattamente come Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis (giusto per nominarne due) riusciranno ad avere successo?

[fonti articolo: ilgiornale.it, tvzap.kataweb.it]

[foto: ilgiornale.it]