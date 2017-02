Sul palco dell’Ariston i nostri eroi nazionali: tra loro c’è anche Corto, un labrador

In questi giorni il palco dell’Ariston, come da tradizione, sta ospitando il Festival della canzone italiana. Oltre ai tantissimi cantanti che stanno calcando la scena, la prima puntata ha visto tanti ospiti parlare coi presentatori, Carlo Conti e Maria De Filippi. Tiziano Ferro, Carmen Consoli, Ricky Martin e ancora, la cantante Mina, Murizio Crozza. Eppure il momento più emozionante e applaudito ha visto protagonisti non dei VIP, quanto più delle persone “normali”. Eroi di certo, ma eroi lontani dalle luci dei set.

Stiamo riferendoci, naturalmente, al gruppo rappresentato da Guardia di Finanza, Esercito, Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del fuoco e Soccorso alpino. Assieme a loro sul palco è salito anche Corto, il labrador che dal 24 Agosto, nella cittadina di Amatrice prima e in altre località poi, ha aiutato le squadre di soccorso a cercare superstiti e vittime dello sciame sismico che sta interessando tutta l’area del Centro Italia. Non appena Corto è arrivato sul palco assieme agli altri soccorritori è partito un lungo applauso e il popolo di Internet ha iniziato a tributare a questo gruppo di eroi parole d’ammirazione.

Introducendo il gruppo di soccorritori, Maria De Filippi ha detto “Di eroi ce ne sono tanti basta saperli vedere, guardare. Gli eroi sono quelli che non mollano, non si piangono addosso, fanno il loro dovere, vanno a casa senza popolarità né soldi. La cosa importante è non dimenticarli”, un messaggio forte che vuole anche ristabilire le priorità del nostro paese.

Insomma, non solo musica e non solo leggerezza al Festival, ma anche un momento per ricordare le tante persone che hanno perso la vita e le tante donne, i tanti uomini e i tanti amici a quattro zampe che, in questi ultimi mesi, hanno sacrificato il proprio tempo ad aiutare i meno fortunati.

[fonti articolo: fanpage.it, repubblica.it, riviera24.it]

[foto: repubblica.it]