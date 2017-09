The Child in Time: il promo della serie con protagonista Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch non è estraneo a ruoli emotivamente coinvolgenti e dal promo della sua ultima fatica, nella quale interpreta il ruolo di Stephen Lewis, un autore di libri per bambini la cui figlia scompare improvvisamente in un supermercato, lasciando la famiglia ed il padre completamente sconvolti, sembra che l’attore affronterà un ruolo drammatico particolarmente impegnativo.

L’adattamento della durata di novanta minuti dell’omonimo romanzo di Ian McEwan, racconta proprio come Stephen e la moglie Julie (Kelly Macdonald) affrontino la scomparsa della figlia e le molte disattese speranze.

“Il tempo può guarire tutte le ferite?“, è la domanda che viene posta da una voce fuori campo nel promo e la risposta è, probabilmente no, non quando si deve affrontare il senso di colpa per aver perduto di vista la propria bambina, finita nelle mani di chissà chi e chissà per quali orribili ragioni e ci si trova costretti a dover combattere con le conseguenze orribili scaturite da un attimo di distrazione, l’incubo di tutti i genitori.

The Child in Time debutterà sulla PBS nel 2018.