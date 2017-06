Tv, Mediaset: “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso confermato a settembre

Barbara d’Urso resta al timone di Pomeriggio 5. L’ultima puntata del programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 è andata in onda venerdì scorso. La signora Pomeriggio 5 farà ritorno sul piccolo schermo a settembre, dopo la pausa estiva. La conduttrice ha voluto ringraziare il suo pubblico pubblicando la foto del comunicato stampa di Mediaset in cui viene elogiata per i risultati raggiunti: “Comunicato stampa di Canale5….. Tutto questo grazie a voi!!! Grazieeeeeee!! Buongiorno!!!!“, ha scritto la conduttrice a margine della foto. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “ascolti eccezionali, trend in crescita (…) il primo ringraziamento non può che andare all’energia, al calore e all’immensa professionalità della padrona di casa, Barbara d’Urso”.

Pioggia di critiche nei commenti. Non sono mancati i follower che hanno criticato Barbara d’Urso con i loro commenti spesso anche molto duri. In molti, infatti, non vorrebbero più rivedere un programma del genere ma anche la sua conduttrice: “Ti prego. Facci del bene. Smettila di fare televisione” e ancora “Programma di bassissima qualità… Mia nonna pensa lo stesso ma a quell’ora non sa che guardare” ha scritto un altro follower. Sono però anche tantissime le fan di Barbara d’Urso e di Pomeriggio 5 pronte a difenderla dagli attacchi: “Se Barbara è una falsa (non la penso io così) voi che là guardate e poi sparate a zero sul programma non siete da meno. E che la guardiate è assodato….altrimenti come fareste a conoscerne il contenuto?” ha scritto una follower e fan di Barbara d’Urso.

Il comunicato Mediaset pubblicato da Barbara d’Urso su Instagram

(Foto: BubinoBlog – Altervista)