Tv, torna ‘Il Boss delle Cerimonie’ su Real Time

Torna il Boss delle cerimonie. La Primavera è alle porte e su Real Time sta per tornare una nuova stagione de Il Boss delle Cerimonie. Sarà la prima edizione senza Don Antonio Polese, il boss delle cerimonie, venuto a mancare lo scorso dicembre all’età di 80 anni dopo aver sofferto di scompensi cardiaci. Don Antonio comparirà ancora in alcuni episodi della nuova stagione. I fan e coloro che hanno vissuto un evento all’interno dell’Hotel saranno felici di rivedere il loro boss in altre puntate della nuova serie.

L’annuncio su Facebook del caposala. Ad informare il pubblico della messa in onda prossima stagione de Il Boss delle Cerimonie è stato Gaetano Davide, caposala dell’hotel La Sonrisa, meglio noto come il Castello, luogo in cui avvengono tutte le cerimonie organizzate dallo staff. Davide ha così annunciato il prossimo avvio: “Grazie alla città di Pala Campania per l’onore riservatoci in questo Carnevale. È stato emozionante vedere tutti questi cosumi in tema con il nostro lavoro. Il nostro desiderio è di portare avanti il sogno di Don Antonio. Tra breve saremo di nuovo su Real Time, non mancate !!!”.

Real Time non ha ancora comunicato le date della messa in onda della nuova stagione de Il Boss delle Cerimonie e chissà che non arrivi prima nel comunicarle il caposala Gaetano Davide.

(Foto: l’Espresso – La Repubblica)