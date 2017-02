Ultime notizie Isola dei famosi: Marcuzzi contro Raz Degan

Raz Degan, cosa succede? La conduttrice dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi, tuona contro Raz Degan. L’ex modello e attore sembra ambientarsi con fatica con gli altri naufraghi e proprio ieri sera ha avuto, nel corso della diretta del reality, un vivace scontro con la Marcuzzi e Vladimir Luxuria. Entrambi hanno criticato il comportamento del naufrago nei confronti degli altri compagni d’avventura. Il battibecco tra lo studio e Degan è iniziato con la lamentela di quest’ultimo, che ha affermato: “Il mio gioco è cercare di sopravvivere e mantenere un ordine (…) il mio impegno era 24/7, sempre qua”.

A rispondere alla critica di Degan è stata per prima Vladimir Luxuria: “Voglio darti una notizia – ha detto l’opinionista – l’Isola continuerebbe anche senza di te, tu non sei al centro dell’universo”. Per poi affondare ancorda di più il coltello nella piaga e affermare: “Un conto è essere esperto, un conto è essere saccente”. Apriti cielo, Raz Degan ha risposto alla Luxuria che lui è sull’Isola per “fare un esperienza e non una gitarella”.



Alessia Marcuzzi: “Non stai facendo l’Isola deserta”. È stata poi la volta dell’intervento della Marcuzzi che ha ricordato a Degan di non essere solo sull’Isola: “Tu che sei il leader nella sopravvivenza, devi imparare anche a confrontarti con gli altri. Lo facciamo per te. Non credere che sia solo una polemica, è un modo per capire che ti devi relazionare con gli altri”. Lui ha risposto ringraziando la conduttrice per “la lezione di vita dell’Isola” ma ora resta da vedere se avrà compreso il messaggio inviato dall’Italia all’Honduras.

(Foto: TabletTV)