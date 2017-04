Uomini e Donne: ecco perché Gianni Sperti non è più in studio

Gianni Sperti fuori dal programma per un intervento. Si parla molto di Tina Cipollari ma non bisogna dimenticare che ad Uomini e Donne, creatura ad alto livello di share di Maria De Filippi, siede anche un altro opinionista di spicco. Parliamo di Gianni Sperti e della sua assenza dalle registrazioni di Uomini e Donne che ha fatto preoccupare i suoi fan. Il motivo del suo allontanamento dalle telecamere, come riporta il sito web www.lanostratv.it, è riconducibile ad un’operazione alla quale si è sottoposto in questo ultimo periodo.

La notizia è stata rivelata nel corso di una registrazione del Trono Over: “L’uomo ha dovuto subire una piccola operazione, come ha confessato la sua collega, ma sembrerebbe essere andato tutto quanto per il meglio visto che appare sui social quotidianamente”. Una notizia positiva per i fan di Gianni Sperti che non vedono l’ora di rivederlo seduto in studio, accanto a Tina Cipollari, ai tronisti, alle dame e ai cavalieri del Trono Over.

(Fonte: www.lanostratv.it)

(Foto: Gossip Fanpage)