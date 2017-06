Uomini e donne: finita la storia tra Marco Cartasegna e Federica Benincà

Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati. Si sono scelti poco più di un mese fa ed ora si dicono addio, Marco e Federica, ex protagonisti di Uomini e Donne. I loro fan avevano già compreso che c’era qualcosa che non andava tra i due ed ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della coppia sui social network. Ecco cosa hanno scritto sulle loro pagine social l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il post di Federica: “Alla fine sta tutto negli occhi. Ed i nostri non hanno mai mentito, soprattutto oggi. Due mesi fa, dissi a Marco ‘vedremo i nostri pregi e i nostri difetti e se saremo fortunati li sceglieremo entrambi‘. Ci siamo scelti, con tante aspettative e tanta voglia di viverci, ma, dopo tutto, non siamo stati così fortunati. Perché a volte i sentimenti non bastano, subentrano tanti altri fattori sia esterni che interni alla coppia. Due persone passionali come noi, sono passionali sempre, nel bene e nel male. E certamente la lontananza, lo studio per me (con annessa vita universitaria) e il lavoro per Marco, non ci hanno aiutato. Resta il fatto che prima di essere una coppia che si lascia, siamo Federica e Marco che si sono scelti e non rinneghiamo neanche per un secondo tutto quello che c’è stato tra di noi, anzi. Le parole ora sono superflue”.

I due si sono lasciati abbracciandosi e promettendosi “lasciamo fare al destino”. Marco ha commentato così la fine della loro relazione: “Sono triste, triste perché ho perso una persona che davvero vale molto. Se torno indietro e ripenso ai momenti che abbiamo vissuto insieme durante il programma, mi si gonfia il cuore. Non so nemmeno io cosa non abbia funzionato tra di noi. Due persone si vogliono, si piacciono, si desiderano ma poi devono scontrarsi con la quotidianità, con la vita reale. Perché sia Fede che io abbiamo una nostra vita che amiamo… Ti voglio bene Fede”.

(Foto: Gossip Fanpage)