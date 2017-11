Uomini e Donne: Nilufar Addati nuova tronista al posto della Ghio?

Nilufar Addati nuova tronista di Uomini e Donne? L’ex corteggiatrice di Mattia Marciano in questi ultimi giorni è stata vista girare a Napoli quello che sembrava un suo video di presentazione. Parliamo di Nilufar Addati che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe prendere il posto di Sabrina Ghio. Le foto di Nilufar sono state pubblicate dal sito Vicolodellenews e vedono la giovane intenta a posare in una rinomata strada del capoluogo campano, via Toledo.

La redazione nega tutto. Da Uomini e Donne non arriva nessuna conferma ad un’eventuale partecipazione di Nilufar al programma come eventuale tronista: “Si tratta solo di illazione del web, per il momento”, ha risposto la redazione a Fanpage.it. Il profilo di Nilufar è fermo da diversi giorni e anche lei non ha postato alcun messaggio sui social che potesse far dedurre qualcosa in merito ad una sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.



Sabrina Ghio sta per lasciare o scegliere? Se Nilufar dovesse entrare a Uomini e Donne come tronista sarebbe probabile un passo indietro o un imminente scelta di Sabrina Ghio, visto che nelle ultime edizioni la trasmissione ha previsto solo un’unica tronista donna. Non resta che aspettare le prossime anticipazioni!

(Fonte: gossip.fanpage.it)

(Foto: trashitaliano.it)