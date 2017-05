Uomini e Donne, Rosa Perrotta spiazza tutti con la scelta di Pietro

Rosa Perrotta ha scelto un’amore che si chiama Pietro. Ad Uomini e Donne Rosa Perrotta ha scelto Pietro Tartaglione ed ha finito con lo spiazzare tutti: pubblico, opinionisti e soprattutto quello che era considerato il corteggiatore favorito, Alex Adinolfi. La modella salernitana ha scelto Pietro Tartaglione: “Il tuo arrivo per me ha significato speranza – ha detto l’ex tronista a Pietro. Mi rivedo in te in tante cose, mi hai messo il tuo cuore in mano. Ti ho detto in ogni esterna che mi fidavo di te, sei un ragazzo generoso vero e maturo. Mi hai corteggiata, mi hai fatta sentire in poco tempo amata e desiderata. Io penso di meritarmi un amore che si chiami Pietro”.

Lo sfogo di Alex Adinolfi: “Tornerò più forte di prima”. Lui, più di tutti, considerato come il corteggiatore favorito dalla Perrotta, è rimasto basito da tale scelta ed ha affidato al social Instagram il suo sfogo per quanto accaduto: “Mi sono preso un po’ di tempo per pensare… È in questi casi che bisogna usare la testa. Vi ringrazio tanto per l’affetto che mi state dando. Tornerò più forte di prima, promesso”. Un momento non facile per Alex Adinolfi che ha voluto citare anche due canzoni di Tiziano Ferro che ben rendono la difficoltà del non essere stato scelto da Rosa Perrotta: “La differenza tra me e te” e “Non me lo so spiegare”.

(Foto: Panorama)