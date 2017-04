Uomini e Donne: Tina Cipollari ammette di essersi fatta un ritocchino

Gemma contro Tina. Sono due donne spesso in contrasto e sul piede di guerra l’una nei confronti dell’altra. Gemma Galgani è ormai una dama storica del trono over, seduta in studio ancor prima di divenire famosa per la sua relazione con un altro protagonista, storico anche lui, quale Giorgio Manetti. Da sempre, la dama torinese, si punzecchia con l’opinionista leader di Mediaset e dei programmi di Maria De Filippi: Tina Cipollari. Secondo le ultime notizie, incalzata dalla Galgani, l’opinionista avrebbe ammesso di aver sostenuto un piccolo ritocco. La confessione sarebbe avvenuta, come riporta il sito Lei Chic, nel corso di una registrazione alla quale ha preso parte anche un chirurgo plastico.

Un ritocchino alle labbra, s’il vous plait! Davanti al chirurgo, a Gemma e a tutto il pubblico, la Cipollari ha confessato di essersi rifatta le labbra. Il blog mariadefilippi.mediaset.it, riporta così quanto avvenuto: “Ecco Gemma alla quale Tina intima di smetterla di andare in giro a dichiarare che lei si è fatta e rifatta, a tal scopo oggi ci sarà un chirurgo che la ispezionerà per mettere fine a queste chiacchiere, anche perché quando una è bella è bella. Entra il Dottor Francesco Castello e Tina ammette un ritocchino alle labbra ma basta così e il dottore conferma, naso compreso!”.

(Foto: Anticipazioni.org)