Valeria Marini si racconta con Maurizio Costanzo

Da una parte c’è lui, il re incontrastato di Mediaset, quel Maurizio Costanzo che, da 50 anni ormai, è uno dei nomi più noti del giornalismo italiano; dall’altra parte c’è lei, Valeria Marini, 49 anni compiuti, è stata una delle showgirl più famose a cavallo tra gli anni 90 e i primi 10 anni del 2000.

La diva, reduce dalla prima edizione del “Grande Fratello VIP” ha fatto una lunga chiacchierata con Costanzo durante il programma “L’intervista”.

Nel corso del tête-à-tête, Valeria ha ripercorso tutta la sua vita sentimentale e lavorativa, ricordando i momenti migliori e anche quelli peggiori. La showgirl ha speso parole di grande dolcezza per Cecchi Gori, imprenditore con il quale ebbe una lunga storia d’amore; a proposito di storie d’amore, non è mancata una domanda riguardante la relazione avuta con Giovanni Cottone: Marini, riguardo al loro travagliato matrimonio ha detto “Il giorno prima del matrimonio volevo annullare tutto, perché ho capito che non c’era sincerità. Per me lui non esiste più, sono una persona che non porta rancore, ma lui mi ha distrutto la vita per tre anni”. L’uomo, infatti, sposò Valeria in chiesa, pur essendo già sposato con rito religioso con la precedente moglie. A seguito di ciò, comunque, la starlette è riuscita ad ottenere l’annullamento dalla sacra rota.

Maurizio Costanzo ha anche voluto fare luce sulla questione Marini-D’Alessio: la showgirl, infatti, prestò a al cantante la ragguardevole somma di 200 mila euro, che ancora (pare) debba riavere indietro. Riguardo al fatto Valeria ha detto “È da cinque anni che cerchiamo di raggiungere un accordo. Dispiace soltanto non aver ricevuto un grazie da Gigi. A causa di questa vicenda ho perso la solidità finanziaria”. Se siete fan di Gigi e di Valeria, comunque, state tranquilli: i rapporti tra i due sono comunque ancora buoni.

Insomma, una carriera di alti e bassi, che ha visto Valeria riuscire bene o male in tutti i campi in cui si è espressa. Speriamo, ora, che riesca a trovare l’amore della sua vita e a coronare il suo sogno di maternità.

