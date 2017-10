VascoNonStop Live 2018: ecco i 7 concerti in programma

Novità per i fan di Vasco. Sul sito di Vasco Rossi è stato pubblicato qualcosa di nuovo in merito ai live previsti per il 2018. Il prossimo anno ci saranno più di sette concerti, sui quali lo staff di Vasco sta già lavorando per definire luoghi e date, sebbene ci siano alcune città molto gettonate dove probabilmente il Komandante farà tappa con uno dei suoi live.

VASCONONSTOP LIVE 2018. È lo stesso Vasco a confermare sul suo sito che il VASCONONSTOP LIVE sarà “lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo e da ora in poi, girerà puntualmente l’Italia arrivando nello stadio “sotto casa”, quando… “meno se lo aspettano””. Tra i luoghi più gettonati dove potrebbe approdare il tour ci sono città quali Modena, Milano e Roma, così come Napoli e Bari.

Gli stadi del 2018, si legge sempre sul sito, “sono in via di programmazione, non si sa ancora quanti saranno (…come minimo 7) e dove, ma di sicuro saranno dei ritorni importanti …Per saperne di più, rimanete sintonizzati….sulla pagina facebook di Vasco!”. I fan sono avvisati: Vasco Rossi sta per tornare dal vivo e non resta che attendere per prenotarsi un posto al VASCONONSTOP LIVE 2018.

(Fonte: www.vascorossi.net)

(Foto: Società Dante Alighieri)