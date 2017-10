Mattarella: il presidente non ha mai ricevuto la lettera di nonna Peppina

Ricorderete tutti il caso di nonna Peppina, ossia la signora Giuseppa Fattori, la signora di 95 anni terremotata che è stata sfrattata dalla casa abusiva che abitava ormai da tanti anni in provincia di Macerata. La signora dopo aver dovuto lasciare l’abitazione, ha dichiarato nei giorni addietro che avrebbe scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Della fantomatica lettera inviata, però, non c’è traccia: il presidente ha infatti smentito di aver ricevuto alcuna lettera da parte della signora; nonna Peppina, di tutta risposta, ha detto ai giornalisti “se non l’ha ricevuta, la rimandiamo”. Dal Quirinale fanno sapere “non è mai giunta alcuna lettera da parte della signora Peppina Fattori, né da alcuno dei suoi familiari. Sulla base di una lettera di un comitato locale pervenuta due settimane fa dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria di sequestro dell’immobile, il Presidente della Repubblica è intervenuto chiedendo chiarimenti alle locali autorità, le quali hanno assunto le loro decisioni, in ambito giudiziario e amministrativo, nella responsabilità dei propri compiti”. La signora Giuseppa ha poi aggiunto di sentirsi un po’ messa da parte dalle istituzioni: non appena il caso esplose in molti si mobilitarono per lei, su tutti il leader del Carroccio, Matteo Salvini che si scaglio contro che aveva sfrattato una signora così tanto anziana.

Al fianco della donna sono rimasti i suoi familiari, che continuano a descriverla come una donna combattiva e convinta di essere nella ragione.

Ora speriamo solo che si riesca a trovare quanto prima una soluzione a questa storia che renda tutti sereni.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, leggo.it]

[foto: leggo.it]