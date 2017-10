Case a rischio: otto abitazioni su dieci esposte alle calamità naturali

Un dato preoccupante e che deve far riflettere è quello emerso da un recente studio condotto da l’Ania: otto case su dieci, in Italia, sono esposte al rischio delle calamità naturali. Un numero alto, almeno il 78% delle abitazioni sparse lungo la penisola, che possono diventare il bersaglio ideale di terremoti e alluvioni.

Nella classifica delle nazioni più colpite dalle calamità naturali l’Italia si è conquistata un preoccupante sesto posto. Inoltre sono ingenti i danni che il nostro Paese deve sostenere a causa dei disastri ambientali, e non è un caso che lo Stato debba intervenire, ogni anno, investendo tre miliardi di euro per ricostruire case e palazzi. Oppure ristrutturare strade, scuole e altri edifici pubblici esposti ai capricci del clima.

Imprese assicuratrici come Ania, da tempo, conducono studi approfonditi sulle nostre abitazioni, e ci informano che in Italia il 35% delle case è esposto ai danni sismici. Basti pensare a quanto successo lo scorso agosto a Ischia, oppure ai terremoti che hanno colpito l’Italia centrale. Il problema è che non si investe nella sicurezza, ossia nella costruzione di palazzine antisismiche a norma come avviene in Giappone e in altre nazioni.

Un altro dato preoccupante, sempre riportato dall’Ania, riguarda i cittadini: l’83% non è informato dei rischi cui è esposta la propria abitazione. Questa situazione dimostra che non si può affrontare il problema delle calamità naturali se gli italiani non hanno una conoscenza dettagliata sulle proprie case.

Non solo i terremoti ma anche i disastri idrogeologici rappresentano uno problema tra i più diffusi nella nostra penisola. Ogni anno si registrano numerosi incidenti causati dall’instabilità di alcuni territori, provocati dalle frane e dalle alluvioni. Aumentano gli incidenti e cresce il numero delle vittime, e questo avviene nelle regioni del Nord come del Sud.

La scarsa conoscenza della nostra edilizia, abbinata ai disastri ambientali, ha determinato negli ultimi venti anni danni economici pari a cinquantotto miliardi di euro. Una cifra record che potrebbe aumentare, soprattutto dopo i recenti bollettini meteorologici in merito al cambiamento climatico, ma che riguardano tutto il pianeta e non solo l’Italia.

Per questo motivo l’Ania ha diffuso i suoi dati: l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica davanti a questo problema. Non si tratta solo di una questione puramente economica. Ogni cittadino deve conoscere e mettere in sicurezza la propria abitazione, in modo da rendere la vita più sicura non solo a se stesso, ma anche agli altri membri della sua famiglia.

