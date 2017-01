Epifania: arrivano il freddo e la neve anche al centro sud

Questo inverno passerà alla storia come uno dei più caldi degli ultimi 30 anni: nella stagione, infatti, difficilmente si sono raggiunte temperature veramente rigide, soprattutto al Centro e al Sud Italia. Con l’arrivo del giorno dell’Epifania, gli esperti dicono che la situazione cambierà in maniera radicale: se già in questi ultimi giorni, infatti, la colonnina di mercurio era scesa sensibilmente, con temperature sotto lo zero registrate anche nella capitale, entro domani dovrebbe arrivare la vera svolta.

A partire da questo fine settimana, sulla nostra penisola transiterà una corrente di aria fredda proveniente dalle regioni polari, che non solo farà crollare le temperature ma potrebbe anche portare neve e forti precipitazioni sul centro e sul meridione. Se al centro, soprattutto tra Lazio, Toscana e Sardegna, il sole continuerà a splendere nei cieli, le condizioni meteorologiche subiranno forti variazioni in Sicilia e su tutto il versante adriatico. I primi fiocchi di neve sono attesi a partire da stasera, e ad essa potrebbero seguire anche gelate notturne e mattutine.

Il maltempo durerà comunque poco: gli esperti prevedono che già a partire da sabato la situazione andrà via via migliorando: a partire dalle regioni adriatiche le nubi si dissolveranno e con loro anche i fenomeni meteorologici. Il freddo, invece, persisterà ancora un poco alle nostre latitudini, anche se in maniera meno pungente.

Se avevate pianificato gite fuori porta per questo 6 Gennaio, probabilmente dovrete rivedere il tutto, onde evitare di prendervi qualche fastidioso malanno di stagione.

[fonti articolo: fanpage.it, ilmeteo.it, tempoitalia.it]

[foto: ilmeteo.it]