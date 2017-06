Estate 2017: ultima previsione meteo parla di caldo torrido

Il caldo di questi giorni potrebbe essere solo un assaggio di ciò che vivremo in questa estate 2017. Il sito web ilmeteo.it riporta l’aggiornamento mensile elaborato dal modello internazionale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF in sigla). I mesi di Luglio e Agosto 2017 si preannunciano molto caldi, con temperature superiori alla media di 2/3°.

Un’estate calda e con pochissime precipitazioni. La mappa riportata nella foto di copertina dell’articolo mostra le temperature previste a due metri di altezza da giugno ad agosto 2017. Tali stime, scrive ilmeteo.it, “si basano su dati riferiti ad una media trentennale”. È evidente anche ad un primo sguardo che l’Italia è situata nella parte in cui è presente il colore rosso e, più questo è intenso, più la temperatura sarà maggiore rispetto alla media: “Un colore rosso scuro indica una temperature superiore alla media di 2/3° (…) anche di 3° al Nordovest, Sardegna, Toscana”. L’altro dato negativo riguarda il livello di precipitazioni, anche queste previste sotto il livello della media, soprattutto al Nordovest.

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Center Medium Weather Forecast, in sigla ECMWF) è un’organizzazione indipendente intergovernativa supportata da 34 stati. Ha la sua sede a Reading, nel Regno Unito, ed è qui che si trova il supercomputer collegato da linee di telecomunicazione ad alta velocità ai sistemi informatici dei servizi meteorologici nazionali degli stati sostenitori. Una curiosità: il sistema informatico del Centro contiene il più grande archivio al mondo di dati numerici di previsione del tempo.

(Fonte: ilmeteo.it)