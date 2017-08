Ferragosto 2017: previsioni meteo e guida ai musei e agli eventi nazionali

Mancano pochi giorni al 15 agosto e, finalmente, milioni di italiani potranno lasciare il lavoro e godersi le meritate vacanze. Magari conoscendo tutte le informazioni possibili sulle condizioni meteorologiche della nostra amata penisola, ma anche quali musei visitare e i grandi eventi da scoprire nelle migliori città italiane.

Le temperature bollenti di queste ore hanno raggiunto picchi record che non si registravano dall’estate 2003. Il caldo africano però dovrebbe subire un brusco cambiamento, secondo i dati meteo diffusi dai più importanti siti specializzati: a partire dal 9 agosto, infatti, l’arrivo dell’anticiclone Lucifero dovrebbe garantire una maggiore corrente di aria fresca provocando una notevole diminuzione delle temperature.

Per il Ferragosto 2017 è previsto un caldo meno invasivo e più gestibile, che potrà permettere di organizzare meglio le proprie vacanze. Per quanto riguarda la nostra penisola, il 15 agosto sono previsti alcuni temporali di breve intensità soprattutto sulle Alpi, quindi per chi ha deciso di trascorre qualche giorno in montagna è bene fare attenzione alle piogge.

Grazie all’anticiclone Lucifero potremo avere un bel tempo in quasi tutte le regioni italiane, con picchi di caldo nelle città di Lecce e Bari, dove si potrà raggiungere i trentasette gradi, mentre a Firenze, Napoli e Palermo il termometro si attesterà sui trentuno gradi. Più fresco al Nord e a Milano che, il 15 agosto, registrerà un abbassamento delle temperature ottenendo i ventotto gradi.

Ferragosto 2017 potrebbe essere anche l’occasione ideale per trascorrere una giornata visitando i musei e accrescere il proprio bagaglio culturale. A Torino è possibile visitare il Museo Egizio, rinomato in tutto il mondo e aperto anche in questo giorno festivo. Nella città piemontese è possibile visitare il Museo dell’Automobile oppure la Pinacoteca di Superga.

Napoli si distingue per il Museo di San Martino e Palazzo Reale, affreschi storici che mostrano la cultura di una città straordinaria. Milano, dal canto suo, non è da meno, grazie al suo Museo Nazionale della Scienza dedicato a Leonardo Da Vinci, visitato annualmente da migliaia di turisti.

Per quanto riguarda i grandi eventi, infine, se volete trascorrere il Ferragosto 2017 nella Capitale, Roma diventa una tappa obbligata. Le località balneari di Ostia e Fregene la sera si riempiono di vita e di attività culturali, ma il 15 agosto, al teatro Marcello, è previsto il concerto del grande compositore Hiroshi Takasu, che potrà allietare la vostra vacanza proponendo il meglio delle sue opere musicali.

