Livorno: morti e dispersi a causa del maltempo

Nessuno se lo sarebbe aspettate, eppure ancora una volta l’Italia si ritrova a dover affrontare una disgrazia che si sarebbe potuta evitare. A Livorno il maltempo ha infatti causato la morte di 7 persone, alle quale si aggiunge un disperso.

L’eccezionale ondata di maltempo ha colto di sorpesa un po’ tutti, soprattutto a causa della sua portata: tra le 2 e le 4 di mattina del 10 settembre sono infatti caduti 250mm di acqua, che hanno letteralmente travolto la città; moltissime sono le zone che hanno dovuto affrontare allagamenti estesi. La protezione civile e i pompieri non hanno potuto far nulla per arginare una situazione che neanche i vertici della regione Toscana hanno saputo affrontare.

Il sindaco della città, il pentastellato Nogarin, oltre ad aver chiesto lo stato di calamità, ha lamentato il mancato lancio del bolletino rosso, dichiarando “Le onde di piena hanno fatto tracimare molti fiumi. Molte famiglie sono state letteralmente travolte. L’allerta meteo non lasciava presagire quanto è accaduto; dobbiamo smettere di gestire le situazioni per emergenze invece dobbiamo porci su un piano di prevenzione. Si poteva evitare? Sì, se ci fosse stata prevenzione. Serve stato di allerta ai massimi livelli, non è più un’emergenza locale ma nazionale”. Tra le vittime del nubifragio, quattro persone che abitavano un seminterrato in via Rodocanacchi, ristrutturata da poco: secondo le prime ricostruzioni, il fango sarebbe arrivato al soffitto dell’appartamento.

La situazione per la giornata di oggi, rassicurano gli esperti, sarà decisamente migliore: le nubi in cielo saranno poche, con temperature comprese tra i 17 e i 23 gradi centigradi.

Pur senza morti, la situazione ha raggiunto livelli di criticità inaspettati anche più a Sud, a Roma: nella capitale sono state chiuse alcune stazioni della metro e molte strade sono rimaste inagibili per alcune ore.

[fonti articolo: repubblica.it, ilmeteo.it, quotidiano.net]

[foto: repubblica.it]