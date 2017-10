Meteo 16-22 ottobre: inizio settimana di sole e caldo

Autunno estivo: effetti positivi e negativi. Secondo le ultime previsioni degli esperti meteo l’attuale fase di caldo, con temperature oltre la norma e assenza di piogge, proseguirà anche per la prima parte di questa settimana. L’Italia beneficerà ancora della cosiddetta “ottobrata”, fase climatica fin troppo mite per la seconda metà di ottobre. Purtroppo, l’assenza di piogge, in un mese che dovrebbe attestarsi come uno dei più piovosi dell’anno, non promette certo conseguenze positive. Le massime sono previste fino a 25/27 gradi in pianura, 17/20 gradi in montagna (zero termico previsto a quasi 4000 metri sull’arco alpino).

Quando finirà il caldo? Secondo gli esperti “l’alta pressione dominerà anche all’inizio della prossima settimana, mentre da mercoledì qualcosa potrebbe iniziare a cambiare. Una perturbazione inizierà ad avvicinarsi dalla Francia portando entro sera i primi fenomeni al Nordovest”. Da giovedì, quindi, tale perturbazione potrebbe “interessare gran parte del Nordovest raggiungendo anche il Triveneto occidentale, la Toscana e la Sardegna occidentale. Essa potrebbe aprire la strada ad altri impulsi instabili (da confermare )”.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: www.ilmeteo.it)