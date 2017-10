Meteo 31 ottobre-Ognissanti: piogge solo sulle isole maggiori

Il tempo previsto per oggi, 31 ottobre 2017. L’ultimo giorno di ottobre vedrà qualche cedimento dell’alta pressione solo sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna. In queste regioni il tempo sarà più instabile, con piovaschi su Sicilia ionica con brevi temporali e instabilità su Sardegna orientale e meridionale. Il tempo sarà soleggiato, invece, sulle restanti regioni italiane, salvo locali addensamenti.

Come sarà il tempo per la giornata di Ognissanti? Il tempo previsto per la giornata di Ognissanti, giornata dedicata alla festa cristiana che celebra insieme la gloria e l’onore di tutti i santi, si prospetta poco dissimile da quello previsto per oggi. Continuerà anche domani il maltempo sulla Sicilia tirrenica e ionica “eccetto gran parte dell’Agrigentino, molte nubi in Calabria con isolati piovaschi specie sui rilievi, altrove cielo poco nuvoloso”.

Le temperature si manterranno leggermente sotto la media del periodo: valori massimi sotto i 19° al Nord, fino a 20/21° al Centro-Sud. Valori notturni sotto i sette/otto gradi su gran parte delle regioni.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: www.ilmeteo.it)