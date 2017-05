Meteo, arriva Igor con freddo e temporali

Il mese di maggio parte climaticamente con un’Italia divisa in due che vede le regioni del Nord colpite dal freddo e dal tempo instabile e quelle del Sud baciate da sole e temperature miti. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nei primi giorni di maggio e dove colpirà il vortice Igor con le previsioni elaborate dal sito web www.ilmeteo.it

Previsione meteo 2/4 maggio . In questo inizio di mese il vortice Igor porterà un tempo molto instabile al Nord Italia “dove avremo ancora occasioni per piogge e temporali sparsi e che nei giorni successivi, fino a venerdì 5, si porteranno anche al Centro”. Al Sud, su zone tirreniche e isole maggiori situazione di tempo soleggiato che “sarà toccato marginalmente da questa incursione perturbata”.

Il sito web ilmeteo.it sottolinea che il clima, in questa settimana, sarà a “tratti instabile e spesso piovosa al Nord, soprattutto il Nordest, e poi anche al Centro, specie le regioni adriatiche e le zone appenniniche”. Ombrello al seguito e giacca impermeabile saranno ottimi compagni di viaggio per chi abita in queste zone.

Le temperature torneranno a salire gradualmente in questi giorni “fino ad andare sopra la media a partire dal 6/7 maggio”.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: ilmeteo.it)