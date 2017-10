Meteo, arriva l’ottobrata: clima stabile e soleggiato, ecco quanto dura

L’alta pressione torna a far sentire la sua influenza e, secondo le ultime previsioni, fino a metà ottobre avremo clima mite e soleggiato su quasi tutta la penisola. Dalla seconda parte della settimana, grazie all’anticiclone delle Azzorre, le condizioni del tempo saranno stabili e con assenza di piogge. Secondo gli esperti questa fase dovrebbe persistere fino al 20 ottobre 2017.

Previsioni del tempo per martedì 10 ottobre. Sull’Italia il tempo sarà abbastanza soleggiato quasi ovunque. Secondo gli esperti del sito web ilmeteo.it, “qualche annuvolamento un po’ più denso potrà interessare l’estremo Nordest, il settore del medio-basso versante tirrenico e la Calabria: su quest’ultima non è esclusa anche qualche goccia di pioggia”. Le temperature sfioreranno i 20 gradi su buona parte dell’Italia e potranno raggiungere anche picchi di 25 gradi nelle isole. I venti saranno moderati di Maestrale sul mare di Sardegna e canali delle Isole.

Previsioni per i prossimi giorni: per la giornata di mercoledì 11 previsto tempo prevalenteme soleggiato in tutta Italia, con temperature stazionarie e valori diurni miti, se non oltre la norma di 3-4 gradi. Da giovedì in poi “il rinforzo ulteriore dell’alta pressione di matrice sub-tropicale sull’Europa meridionale manterrà in tutta Italia il tempo stabile, quindi in prevalenza soleggiato, e le temperature ben al di sopra della media stagionale“.

